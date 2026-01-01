Mandopop & cantopop

81 playlist(s)

Mando Flow

Mando Flow
Canto Flow

Canto Flow
Mellow Mandopop Ballad

Mellow Mandopop Ballad
Feel-Good Mandopop

Feel-Good Mandopop
Turn Up! Mandopop Hip-Hop

Turn Up! Mandopop Hip-Hop
Energy Boost Mandopop Hip-Hop

Energy Boost Mandopop Hip-Hop
Mellow Mandopop Indie/Folk

Mellow Mandopop Indie/Folk
Feel-Good Mandopop Indie

Feel-Good Mandopop Indie
Mandopop Dance Music for Working out

Mandopop Dance Music for Working out
Mandopop Rock'n Roll

Mandopop Rock'n Roll
Easy-listen Mandopop

Easy-listen Mandopop
Warm-hearted Mandopop Ballad

Warm-hearted Mandopop Ballad
Mandopop Dance Party

Mandopop Dance Party
Best of 70s Mandopop

Best of 70s Mandopop
The Hits: 80s Mandopop

The Hits: 80s Mandopop
The Hits: 90s Mandopop

The Hits: 90s Mandopop
The Hits: 00s Mandopop

The Hits: 00s Mandopop
Refreshing Hong Kong Music

Refreshing Hong Kong Music
Hong Kong High-Energy Music

Hong Kong High-Energy Music
Energy Boost Hong Kong Hip-Hop

Energy Boost Hong Kong Hip-Hop
Feel-Good Hong Kong Indie

Feel-Good Hong Kong Indie
Mellow Hong Kong Ballad

Mellow Hong Kong Ballad
Canto Love Songs

Canto Love Songs
All Time Cantopop Hits

All Time Cantopop Hits
Best of 70s Cantopop

Best of 70s Cantopop
The Hits: 80s Cantopop

The Hits: 80s Cantopop
The Hits: 90s Cantopop

The Hits: 90s Cantopop
The Hits: 00s Cantopop

The Hits: 00s Cantopop
All Time Mandopop Hits

All Time Mandopop Hits
Cantopop Hits 2025

Cantopop Hits 2025
Mandopop Hits 2025

Mandopop Hits 2025
Those Songs in Those Years 那些年那些歌：1996-1999

Those Songs in Those Years 那些年那些歌：1996-1999

119K views

粵語流行曲精選（1）

粵語流行曲精選（1）

862 views

80年代男聲

80年代男聲

19K views

Mandarin Pop

Mandarin Pop

5.3K views

華語抒情

華語抒情

25K views

80金曲

80金曲

13K views

R&B

R&B

452 views

Mandarin Best Duet Songs

Mandarin Best Duet Songs

187 views

My A List

My A List

130 views

日常音樂

日常音樂

1.6K views

精選歌曲

精選歌曲

3.4K views

Canto playlist

Canto playlist

339 views

好聽華語歌曲

好聽華語歌曲

22K views

香港千禧年代金曲

香港千禧年代金曲

539 views

中文舞曲

中文舞曲

17K views

Mandarin Oldies

Mandarin Oldies

216K views

音樂

音樂

395 views

嘻哈音樂

嘻哈音樂

20K views

Chinese Song

Chinese Song

488 views

輕柔華語音樂

輕柔華語音樂

51K views

我的情歌年代

我的情歌年代

40K views

80年代粤歌

80年代粤歌

16K views

華語金曲

華語金曲

488 views

粵語金曲

粵語金曲

10K views

Timeless 廣東歌

Timeless 廣東歌

2.1K views

我的音樂庫

我的音樂庫

10K views

80年代華語經典

80年代華語經典

8.5K views

Game

Game

225 views

Cantonese songs

Cantonese songs

17K views

台灣假日金曲精選

台灣假日金曲精選

336 views

Favourite HK 90s

Favourite HK 90s

456K views

HK Pop

HK Pop

104K views

2025 Canton playlist

2025 Canton playlist

3.6K views

Queen

Queen

2.2K views

流行音乐榜

流行音乐榜

20K views

1980國語歌曲

1980國語歌曲

8.5K views

R&B

R&B

276 views

喜歡的歌

喜歡的歌

719 views

Drive

Drive

930 views

輕鬆愉快華語音樂

輕鬆愉快華語音樂

6.9K views

listen

listen

592 views

放輕鬆華語

放輕鬆華語

2.1K views

最喜愛情歌

最喜愛情歌

437 views

懷舊金曲

懷舊金曲

230 views

跨年熱門華語

跨年熱門華語

760 views

流行曲

流行曲

120K views

香港派對

香港派對

2.1K views

老歌曲

老歌曲

6.5K views

canton pop 90s

canton pop 90s

1K views

Nhạc Trung

Nhạc Trung

317 views