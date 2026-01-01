Indie & alternative

97 playlist(s)

Alternative Current: Hits

Alternative Current: Hits
Line Up: Indie + Alternative

Line Up: Indie + Alternative
Today's Indie Hits

Today's Indie Hits
New Alternative Indie

New Alternative Indie
Fresh New Indie

Fresh New Indie
Your New Alternative

Your New Alternative
New Alt

New Alt
Indie Anthems

Indie Anthems
Eclectic Rock

Eclectic Rock
Heavy Stereo: Indie Rock

Heavy Stereo: Indie Rock
Alt on Repeat

Alt on Repeat
Ultimate Indie Anthems

Ultimate Indie Anthems
Indie Overload

Indie Overload
Coffee Shop Indie

Coffee Shop Indie
All-Time Alt

All-Time Alt
Alt-Pop Hits

Alt-Pop Hits
'00s Alternative

'00s Alternative
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Alternative All Day

Alternative All Day
Indo Indie

Indo Indie
Tangente Brazilian Indie

Tangente Brazilian Indie
Indie music from Argentina

Indie music from Argentina
Indie Pop

Indie Pop
Indietronica Essentials

Indietronica Essentials
Turkish Indie Hotlist

Turkish Indie Hotlist
Queens of Indie

Queens of Indie
ALTNTVO

ALTNTVO
Supersonic Sing-Along

Supersonic Sing-Along
Sunshine Indie

Sunshine Indie
Querfeldein: German Indie Hits

Querfeldein: German Indie Hits
sad summer

sad summer
Indie Gold

Indie Gold

Antenna

Antenna
slowcore

slowcore
Take It Easy Indie

Take It Easy Indie
Drift Away Indie

Drift Away Indie
Festival Anthems

Festival Anthems
Genre Blurring

Genre Blurring
Indie Lovers Mixtape

Indie Lovers Mixtape
Asian Wave

Asian Wave
new boleros

new boleros
Éxitos Indie

Éxitos Indie
New Latin Alt & Indie

New Latin Alt & Indie
Musas Alternativas

Musas Alternativas
Acoustic Indie & Alternative

Acoustic Indie & Alternative
Mellow Indie

Mellow Indie
A Happy Alternative

A Happy Alternative
Rainy Day Mix

Rainy Day Mix

867 views

warmer & warmer

warmer & warmer

222 views

best songs of 2025

best songs of 2025

989 views

easy listening

easy listening

446 views

Felizmente triste

Felizmente triste

172 views

シーシャ

シーシャ

129 views

Primavera26.

Primavera26.

614 views

I feel like a cold winter snowy day

I feel like a cold winter snowy day

235 views

Fresh Boleros

Fresh Boleros

1.9K views

Alternativo español

Alternativo español

513 views

Indie90

Indie90

717 views

indie argentino

indie argentino

37K views

4. morning chill

4. morning chill

1.5K views

New Indie playlist start 2023-

New Indie playlist start 2023-

275 views

спокій

спокій

490 views

Recent Jams

Recent Jams

255 views

indie

indie

6.1K views

Trinkets Soundtrack (Netflix)

Trinkets Soundtrack (Netflix)

7K views

Saturday Biscuits

Saturday Biscuits

126 views

flow state

flow state

258 views

Regular Rotation

Regular Rotation

3.6K views

Chill Writing Playlist

Chill Writing Playlist

3.3K views

Cambio Estacionario

Cambio Estacionario

321 views

My Alternative

My Alternative

4.9K views

musica indie

musica indie

412 views

UK Indie & Britpop 1995-2005

UK Indie & Britpop 1995-2005

90K views

잔잔

잔잔

235 views

so alternativas

so alternativas

3.3K views

Culture Study Songs of the 2026 Summer

Culture Study Songs of the 2026 Summer

605 views

Tastes like Indie Mint

Tastes like Indie Mint

1.3K views

alt tracks

alt tracks

998 views

Winter 2026

Winter 2026

544 views

Yeni iyi

Yeni iyi

313 views

no sé que genero es

no sé que genero es

192 views

Too Big To Fail

Too Big To Fail

217 views

Car Trip

Car Trip

651 views

Deutsche Lieder

Deutsche Lieder

581 views

Oh to be young

Oh to be young

8.1K views

Wedding

Wedding

145 views

March 2026

March 2026

199 views

ドライブ

ドライブ

971 views

Eita brasileira

Eita brasileira

144 views

besto playlisto

besto playlisto

556 views

Rainy and Dark days

Rainy and Dark days

179 views

indie

indie

253 views

Alternative

Alternative

1.1K views

Nouveau Latin

Nouveau Latin

347 views

90s tunes

90s tunes

266K views

Majezik gerektirmeyen şarkılar

Majezik gerektirmeyen şarkılar

746 views

Sommer2026

Sommer2026

234 views