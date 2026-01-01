J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
懐メロ

懐メロ

189K views

ドライブ

ドライブ

5K views

ニューリリース

ニューリリース

757 views

カラオケ

カラオケ

360K views

聴きたい曲

聴きたい曲

166 views

ドラマ

ドラマ

303 views

大好きな曲

大好きな曲

319 views

アイドル

アイドル

488 views

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

32K views

かえで

かえで

624 views

さいきんJ-pop

さいきんJ-pop

244 views

2025年お気に入り

2025年お気に入り

21K views

プレイリスト

プレイリスト

20K views

おきに

おきに

2.4K views

いけるカラオケ

いけるカラオケ

1K views

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

MAJ2026 最優秀ニュー・アーティスト賞 エントリー

6.2K views

好きな曲

好きな曲

129 views

アイナ

アイナ

239 views

やっぱ80年代

やっぱ80年代

6.8K views

お気に入り

お気に入り

11K views

2026KJTダンスグループ発表会リスト

2026KJTダンスグループ発表会リスト

223 views

幸せいっぱい

幸せいっぱい

116 views

マイベスト

マイベスト

3.5K views

人気

人気

21K views

好きな曲

好きな曲

978 views

1970年代

1970年代

7.2K views

アニソン

アニソン

22K views

お気に入り

お気に入り

5.1K views

2025年ノリがよいやつ

2025年ノリがよいやつ

25K views

ドラマ曲お気に入り

ドラマ曲お気に入り

870 views

アイドルプレイリスト

アイドルプレイリスト

134 views

懐ソン３

懐ソン３

83K views

朝のモチベ上がる

朝のモチベ上がる

791 views

はなぴよ

はなぴよ

1.1K views

リミックス

リミックス

955 views

好きなやつ

好きなやつ

149K views

2026のライブラリ

2026のライブラリ

400 views

マイプレイリスト

マイプレイリスト

410 views

音楽

音楽

67K views

2025年ハマった曲

2025年ハマった曲

1.2K views

ノリノリ邦楽

ノリノリ邦楽

1.2K views

お気に入り

お気に入り

249 views

みゆき

みゆき

19K views

アイドル

アイドル

722 views

春ドラマ

春ドラマ

418 views

懐かしい

懐かしい

10K views

2020邦楽ベスト

2020邦楽ベスト

17K views

ドライブ用

ドライブ用

322 views

いい曲

いい曲

250 views

カラオケ

カラオケ

511 views