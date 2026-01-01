Folk & acoustic

87 playlist(s)

Essential Folk

Essential Folk
Essential Bluegrass

Essential Bluegrass
Traditional Bluegrass

Traditional Bluegrass
Daughters of Folk

Daughters of Folk
Acoustic Covers of Love Songs

Acoustic Covers of Love Songs
Acoustic Soul

Acoustic Soul
Acoustic Pop

Acoustic Pop
Indie Folk Favorites

Indie Folk Favorites
Campfire Classics

Campfire Classics
Acoustic Singer-Songwriters

Acoustic Singer-Songwriters
Singer-Songwriter Classics

Singer-Songwriter Classics
Peaceful Singer-Songwriter

Peaceful Singer-Songwriter

Harvest Moon

Harvest Moon
Traditional Celtic Folk

Traditional Celtic Folk
Presenting Bob Dylan

Presenting Bob Dylan
Contemporary Classical Guitar

Contemporary Classical Guitar
Rustic Ramble

Rustic Ramble
The New Roots

The New Roots
Soca Now

Soca Now
Hawaiian Folk

Hawaiian Folk
Farm to Table

Farm to Table
Romantic Boleros

Romantic Boleros
Ambiente Acústico

Ambiente Acústico
Folklore from Argentina

Folklore from Argentina
Argentinian Tango

Argentinian Tango
Gujarati Folk

Gujarati Folk
Rajasthani Folk

Rajasthani Folk
Kollywood Kuthu

Kollywood Kuthu
Bollywood Folk

Bollywood Folk
OPM Folk

OPM Folk
OPM Acoustic

OPM Acoustic
Acoustic Thai Pop

Acoustic Thai Pop
Ukrainian Folk

Ukrainian Folk
Acoustic Japan

Acoustic Japan
쉼온

쉼온
MEMLEKET Turkish Folk

MEMLEKET Turkish Folk
Acoustic Hibernation

Acoustic Hibernation
Boleros románticos

Boleros románticos

464 views

Mellow folk

Mellow folk

36K views

이불속에서 듣는 POP

이불속에서 듣는 POP

7.9K views

Workout

Workout

1.1K views

driving folk

driving folk

18K views

પ્રીત ગીત

પ્રીત ગીત

33K views

acoustic baby music

acoustic baby music

521 views

Slowly Gently

Slowly Gently

466 views

Indie Songs

Indie Songs

50K views

Awesome Acoustics

Awesome Acoustics

7.1K views

road trip

road trip

5.8K views

Country

Country

1.4K views

Morning’ shower

Morning’ shower

988 views

Soulful

Soulful

715 views

Irish

Irish

311 views

Running Playlist

Running Playlist

414 views

Hawaiian Jams

Hawaiian Jams

64K views

Morning Coffee

Morning Coffee

427 views

まったり聴く歌

まったり聴く歌

833 views

argentina

argentina

4.6K views

Heart of the Woods

Heart of the Woods

5.2K views

Boleros

Boleros

545 views

Great chill mix

Great chill mix

34K views

Chill

Chill

138 views

Road trip

Road trip

134 views

happy camper

happy camper

336 views

Meditacion

Meditacion

547 views

Українські-класичні

Українські-класичні

1.2K views

peace of mind

peace of mind

13K views

Celtic Music

Celtic Music

602 views

Hindi

Hindi

106 views

릴랙스팝

릴랙스팝

561 views

Chill Music

Chill Music

363 views

folk songs

folk songs

1.8K views

Tangos selectos

Tangos selectos

3.1K views

Sea of love

Sea of love

19K views

gay cowboy riding, in the west

gay cowboy riding, in the west

166 views

Current

Current

417 views

Chansons d' amour en acoustique

Chansons d' amour en acoustique

9.7K views

Sunday Morning Chill

Sunday Morning Chill

186 views

Boléro romantique

Boléro romantique

1K views

Ностальгійні старі українські

Ностальгійні старі українські

48K views

Hold you Dear

Hold you Dear

394 views

Camping

Camping

529 views

काली राजस्थानी

काली राजस्थानी

192K views

Angela

Angela

410 views

New Songs

New Songs

1.9K views

Bright Leaves, Cold Air

Bright Leaves, Cold Air

395 views

Love Songs

Love Songs

27K views

soul songs

soul songs

239 views